Всі 27 країн Євросоюзу засудили введені Росією санкції

Європарламент назвав обмежувальні заходи необґрунтованими.

Усі 27 країн-членів Європейського Союзу засудили введені Росією санкції проти вісьмох громадян ЄС у вигляді заборони на в’їзд. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Європарламенту заяві.

«Ця заборона поширюється на президента Європарламенту Давіда Сассолі, віцепрезидента Єврокомісії Віри Йоурової та посадових осіб ЄС з Естонії, Франції, Німеччини, Латвії та Швеції. Європейський Союз солідарний з усіма цими людьми. Дії Росії не завядять ЄС продовжувати відстоювати права людини, демократію та міжнародне право, а також притягати до відповідальності винних у порушеннях прав людини», — йдеться у заяві.

У ЄС підкреслили, що ці обмежуальні заходи з боку Росії прямо спрямовані проти ЄС та держав-членів у позбавлені юридичних пояснень.

«Вони слугують для підкреслення того, що Росія досі йде обраним шляхом конфронтації замість того, щоб прагнути переламати негативну траєкторію відносин між ЄС та Росією», — підсумовується у заяві.

Нагадаємо, що 29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії. 30 квітня Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, в тому числі проти голови Європарламенту Давида Сассолі. // LB.ua