Кандидатом Камали Гарріс у віце-президенти став губернатор Міннесоти Тім Волз

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс вирішила, що у разі її перемоги на виборах віце-президентом стане губернатор Міннесоти Тім Волз.

“Я з гордістю оголошую, що попросила Тіма Волза стати моїм партнером на виборах”, – написала Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гарріс у Twitter .

За її словами, як губернатор, тренер, вчитель та ветеран, Волз багато зробив для “робітничих сімей”, в одній з яких виріс він сам.

Що відомо про Волза

Тім Волз є губернатором Міннесоти (цю посаду він обіймає вже другий термін). Також він обіймає посаду голови Асоціації губернаторів-демократів.

До того, як Волз був обраний губернатором, він 12 років працював у Конгресі США. Також він був учителем та помічником футбольного тренера, служив у Нацгвардії США.

Майбутній губернатор виріс у маленькому місті у Небрасці. Тому, як пишуть західні ЗМІ, білі американці із сільських районів сприймають його як “свого”.

Саме цей факт, на думку журналістів авторитетних західних видань, може допомогти Гарріс завоювати симпатію частини виборців республіканців.