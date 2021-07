ЕСПЧ отказал России в применении обеспечительных мер по иску против Украины

В суде отметили, что обеспечительные меры применяются лишь «в исключительных случаях».

Европейский суд по правам человека получил межгосударственную жалобу, поданную Россией против Украины. Суд зарегистрировал ее по формальным основаниям, отказав при этом в применении обеспечительных мер.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина.

«Ура, мы дождались российского заявления против Украины. Суд присвоил ему номер 36958/21. Из важного: Суд отказал в применении обеспечительных мер по Правилу 39 Регламента. Как говорится на северной языке, «что и требовалось доказать». Из смешного: заявление подано на русском языке. Я не шучу! There’s no love lost между нами и российским Минюстом, но они хотя бы были профессионалами. Продолжение следует», — написал Лещина.

Бывший уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин уточнил,что в контексте обеспечительных мер речь идет об отказе суда «обязать Украину подать воду в Крым и оразрешить российскую пропаганду и российские социальные сети на украинской (подконтрольной) территории».

«Как пишет Европейский Суд по этому вопросу в официальном пресс-релизе, россиянам отказано, «since it did not involve a serious risk of irreparable harm». То есть Суд признал по определению отсутствие серьезных рисков и невосполнимого вреда в неподаче воды Северо-Крымского канала в Крым» , — отметил юрист.

Бабин также отметил, что регистрация документа была неизбежной, поскольку «процедуры и оснований отказа РФ в регистрации этой жалобы в суде не существует вообще, независимо от его содержания».

Напомним, 22 июля Россия подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины с претензиями по 10 пунктам. В ней Украины обвиняется, в частности, в обстрелах приграничных районов России во время антитеррористической операции, дискриминации русскоязычного населения и бизнеса, блокирования Северо-Крымского канала и тому подобное.

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека, несмотря на то, что не признает его решения обязательным для исполнения.

Министр юстиции Денис Малюська считает, что российский иск против Украины в ЕСПЧ не имеет никаких перспектив. // LB.ua