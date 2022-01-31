Росія в ООН заперечила заяви Заходу щодо загрози військового вторгнення в Україну, цитуючи Зеленського і Ко

Російська Федерація під час засідання скликаного Штатами щодо ситуації навколо України опираючись на слова українського президента Володимира Зеленського запевнила, що немає жодної загрози військового вторгнення.

Зокрема, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя підкреслив, що заяви західних партнерів щодо російської загрози негативно впливають на економіку України.

“Ви чудово розумієте, що прагнення наших американських колег нагнітати істерію навколо своїх же тверджень про російську агресію, що нібито готується, задіне в тому числі трибуну Радбезу, ставить наших колег по Раді безпеки в вкрай незручне становище”, — заявив Ненбезя.

Він нагадав, що навіть президент України Володимир Зеленський просив західні країни не нагнітати безпідставну істерику навколо перебування російських військ біля кордону.

“Перед мною лежать висловлювання українських офіційних осіб про відсутність військової загрози збоку Росії. Це окрема, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Резніков і сам президент Зеленський, які прямо кажуть, що вони не бачать тієї активності (військової – ред.)”, – резюмував Ненбезя.

Як відомо, у п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів, неанонсовану публічно, пресконференцію у зв’язку з напругою на українсько-російському кордоні.

Під час розмови із західними журналістами глава держави розкритикував Захід, який постійно попереджає про загрозу нової російської агресії. Ігноруючи застереження іноземних партнерів глава держави запевнив, що безпекова ситуація в країні є не більш напруженою, ніж протягом попередніх років російської агресії.

Крім того, Зеленський розкритикував західних партнерів України через евакуацію дипломатичних місій з Києва на тлі загрози військового вторгнення Російської Федерації. // Прямий