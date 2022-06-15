Байден повідомив Зеленському про пакет допомоги ще на 1 млрд. доларів

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд. доларів. Американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському лідеру Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)

Новий пакет американської військової допомоги буде включати:

  • додаткову артилерію;
  • озброєння берегової оборони;
  • боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Крім того, Байден оголосив про виділення пакета гуманітарної допомоги у розмірі 225 млн. доларів. Кошти, зокрема, підуть на постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів, а також забезпечення українців їжею, житлом та коштами на речі першої необхідності.

«Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу», — заявив Байден після розмови з Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні під головуванням США стартувало третє засідання у форматі «Рамштайн» щодо військової допомоги Україні.

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