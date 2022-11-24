Російська ракета у Вишгороді пошкодила дитячий садочок, школу та чотири багатоповерхівки

У Вишгороді під час російських обстрілів були пошкоджені чотири багатоповерхівки, дитячий садок та школа. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає кореспондент Укрінформу.

“По ситуації у Вишгороді. Зараз там перебувають наші працівники. Весь периметр узятий під охорону. Нагадаю, що там було пошкоджено, окрім чотирьох багатоповерхівок, також садочок і школа. Там вибиті вікна”, – зазначив він.

Нєбитов запевнив, що поліція максимально запобігатиме фактам мародерства, забезпечить правопорядок, і що місцева влада, зі свого боку, звичайно, забезпечить тимчасове відселення людей.

За його словами, наразі, відповідно до доручення голови Київської ОВА Олексія Кулеби, у низці районів Київщини було розгорнуто відповідні “пункти незламності”, і правоохоронці там несуть службу.

“Щодо ліквідації наслідків (обстрілів рф — ред.) – усю ніч працювали енергетики. Ще вчора почала повертатися електрика в деякі населені пункти. На жаль, після вчорашнього обстрілу 1125 населених пунктів залишилися без світла. Але енергетики працюють, і я впевнений, що ми подолаємо всі ці наслідки”, – сказав глава поліції столичної області.

Поліція вдвічі посилила свої наряди — як автопатрулі, так і піші патрулі, поінформував він.

“Ми працюємо на всіх пунктах незламності, забезпечуємо порядок і допомагаємо нашим громадянам”, – запевнив Нєбитов.

Відповідаючи на питання, він заявив, що люди користуються “пунктами незламності” – вони приходять туди, спілкуються одне з одним і підтримують один одного.

“У першу ніч (роботи пунктів — ред.), ще до обстрілів, знаю, що туди приходили люди — близько 100 осіб скористалися цими можливостями. Наразі, звичайно, це більше (було людей — ред.)”, – зазначив Нєбитов.

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що кількість загиблих після влучання у Київській області ворожої ракети зросла до п’яти осіб.

Зі свого боку голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що всі постраждалі – з Вишгорода, Чабанів, Глевахи та Українки перебувають під наглядом лікарів.

23 листопада російські війська вкотре вчинили масований обстріл України, поціливши по об’єктах інфраструктури та житлових будинках. Є загиблі та поранені.