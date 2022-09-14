Якою може бути реальна мета навчань в Білорусі: “незвична” техніка на “полі бою”

аразі у Білорусі тривають командно-штабні навчання збройних сил країни, які розпочалися 8 вересня та мають закінчитися 14 вересня. Під час цих навчань білоруська армія відпрацьовує, зокрема, “ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником”.

Білоруська армія під час навчань

Ці навчання навряд чи можуть безпосередньо загрожувати Україні, оскільки наразі на території Білорусі не сформовано ударного угруповання, однак “>дослідники з “Беларускі Гаюн” звернули увагу на “незвичну військову техніку”, яка використовується на навчаннях і натякає на реальну мету цієї події.

Так, наприклад, на навчаннях можна було помітити РСЗВ БМ-21 “Град” без автомобільних номерів, хоча зазвичай на таких машинах використовують старі радянські чи сучасного зразка номери, зазначає видання DEFENSE EXPRESS.

Білоруська техніка під час навчань, фото: “Беларускі Гаюн”

Крім того, була помічена зенітна самохідна установка ЗСУ-23-4 “Шилка” (без бортового номера), хоча, як стверджується у повідомленні, у військах використовується сучасніша “Тунгуска”.

Також на навчаннях “засвітився” бронеавтомобіль “Богатир” (китайський DongFeng Mengshi EQ2050) з 12,7-мм кулеметом ДШКМ, хоча раніше у відкритих джерелах не було інформації щодо встановлення цього кулемета на бронеавто.

Простий висновок, який можна зробити з усього цього, як стверджують у “Беларускі Гаюн”: одним із реальних завдань цих навчань може бути перевірка знятої зі зберігання техніки у навчально-бойовій обстановці.