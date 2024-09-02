Зеленський підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7331, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану.
Така інформація міститься на сайті парламенту.
Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.
Крім того, на період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування. // ГлавкомTweet