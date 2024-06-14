Винниківська тютюнова фабрика вимагає від ДБР і ОГПУ розблокувати роботу підприємства

Винниківська тютюнова фабрик заявила про блокування діяльності підприємства через дії Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначають в компанії, через ці дії фабрика не може працювати вже п’ять останніх місяців.

“БЕБ саме не розуміє, що шукає і що хоче знайти, і нічого протизаконного не знаходить. Особливо нищівними та збитковими для фабрики став останній місяць, коли БЕБ, спираючись на нову ухвалу суду, знищує підприємство, його багатодесятирічні напрацювання та репутацію”, – заявляє компанія.

В компанії також додають, що цього року підприємство планувало сплатити до бюджетів усіх рівнів понад 8,5 млрд гривень. Але цей план зірвали.

З огляду на це підприємство вимагає перезавантажити діяльність Бюро економічної безпеки України та негайного втручання в цю ситуацію ДБР та Офіс генерального прокурора України.