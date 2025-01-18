Відмова від банківської таємниці: Нацбанк відреагував на пропозицію Мінфіна відкрити дані для податківців

В НБУ згадали Конституцію, принципи ЄС та попередили про ризики для банківської системи.

“За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу”, – підкреслили в НБУ.

Там додали, що визначення меж правової охорони банківської таємниці завжди потребує ретельного зважування приватного та публічного інтересів: з одного боку – право клієнта банку на приватність, з іншого ‒ загальносуспільні інтереси, зокрема попередження і розслідування злочинної діяльності.

В НБУ також зазначили, що в ЄС, куди прагне Україні, захист приватної власності, зокрема персональних фінансових даних, є невід’ємною частиною верховенства права, а будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян та суперечить європейським цінностям.

Голова НБУ підкреслив, що банківська таємниця – це, крім іншого, довіра до банківської системи.

“Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві”, – сказав Андрій Пишний.

Як писало ZN.UA, новопризначений керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін має всі необхідні характеристики, щоб зганьбити відомство. Його памʼятають як одного з рульових АРМА, де він вже проявив свої “таланти”. Про це нагадала Юлія Самаєва, редакторка економіки ZN.UA, в своїй стаття – “Коли фараон тягне у піраміду все підряд — час хвилюватися”. // ZN.UA