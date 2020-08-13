С понедельника в Украине вводятся новые карантинные зоны: Киев попал в «желтую»

С 00:00 17 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, с 00:00 17 августа начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

К красной зоне будут отнесены:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевую зону:

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ривненской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

К желтой зоне:

Киев;

города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие — в «зеленой» зоне, наиболее жесткие ожидают регионы «красной» зоны. // УНИАН