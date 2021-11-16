₴1,2 млн. збитків під час будівництва двох амбулаторій на Хмельниччині – групі осіб повідомлено про підозру

Серед підозрюваних – посадові особи державного підприємства та фірми-підрядника.

Злочинну «схему» привласнення коштів викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Як встановили правоохоронці, до організації злочинної «схеми» причетні посадові особи одного з державних підприємств області. Саме це підприємство було замовником робіт із будівництва двох амбулаторій сімейної медицини у сільській місцевості. З метою особистого «заробітку» до офіційних документів вносили відомості, завищуючи вартість робіт та матеріалів. Отримані надлишкові кошти розподіляли між всіма учасниками «схеми».

Внаслідок таких дій було завдано збитки на суму понад 1,2 млн грн, що підтверджується експертними висновками.

Сьогодні, 16 листопада, на підставі отриманих в ході слідства доказів 4-м учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. А саме: головному інженеру держпідприємства, власнику, директору та ще одному співробітнику фірми-підрядника. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Крім того, під час обшуків правоохоронці вилучили документи, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Раніше підозру отримали голова та секретар тендерного комітету, які допустили придбання техніки для цих амбулаторій за завищеними цінами. Внаслідок чого було задано збитки у 600 тис. грн.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура. Проводяться заходи для притягнення усіх причетних до злочинної схеми осіб.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України