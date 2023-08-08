Мешканцю м. Дніпро повідомлено про підозру у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинули жінка та малолітній хлопчик

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 30 липня 2023 року водій автомобіля «Honda» на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», рухаючись у напрямку м. Кривий Ріг, порушив Правила дорожнього руху. Підозрюваний здійснив наїзд на жінку та її правнука, які перетинали проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

У результаті ДТП потерпіла загинула на місці, 10-річний хлопчик помер у лікарні.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Дніпропетровська обласна прокуратура