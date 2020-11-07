Двох жінок затримали за підозрою у скоєнні крадіжки на столичному вокзалі

Скориставшись неуважністю неповнолітньої дівчини, зловмисниці викрали з її сумки гаманець з грішми та особистими документами. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Близько 20-ї години на території Центрального залізничного вокзалу співробітники поліції затримали двох жінок за підозрою у скоєнні крадіжки.

Як розповів начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Андрій Степанов, на місце події для документування злочину одразу виїхала слідчо-оперативна група:

«Встановлено, що фігуранти «працювали» у парі. Одна з них таємно витягла із сумки потерпілої речі та швидко їх передала своїй спільниці. У такий спосіб вони викрали у неповнолітньої дівчини документи та гаманець з грішми у сумі 400 гривень».

Правопорушниць затримали по «гарячих слідах» одразу після скоєного злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 29- та 35-річні місцеві мешканки, які раніше уже притягувалися до кримінальної відповідальності за подібні злочини. Наразі вони перебувають у ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом слідчим відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінкам уже повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину та найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва