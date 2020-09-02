Экс-директора «Киевзеленстроя», подозреваемого в причастности к хищению почти ₴78 млн., отпустили на поруки соратников из ОПЗЖ

СМИ сообщают, что за Михаила Наконечного поручились однопартийцы из ОПЗЖ.

Высший антикоррупционный суд 1 сентября избрал меру пресечения бывшему директору «Киевзеленстроя», подозреваемому в причастности к хищению почти 78 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

«Следственный судья ВАКС применила к бывшему директору КО «Киевзеленстрой» меру пресечения в виде личного поручительства. Поручители — пятеро народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва», — сказано в сообщении.

По информации издания «Слово і діло», речь идет о Михаиле Наконечном. Его поручителями выступили депутат от группы «Доверие» Борис Приходько и четверо нардепов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь»: Григорий Мамка, Александр Лукашев, Анатолий Бурмич и Владимир Мороз.

Как известно, Наконечный является членом политсовета киевской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее ВАКС арестовал бывшего внештатного советника генерального директора «Киевзеленстроя». Мера пресечения избрана с альтернативой внесения залога в размере 21,02 млн грн.

Напомним, 21 августа правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, среди которых бывший гендиректор коммунального объединения «Киевзеленстрой» и его экс-заместитель. Их подозревают в хищении почти 78 млн гривен местного бюджета Киева при закупке специальной техники. // LB.ua