У розкраданні ₴885 тис. на реконструкції столичної гімназії підозрюють керівника КП та підрядника

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру керівнику одного з столичних комунальних підприємств та директору товариства підрядника у заволодінні коштами столичного бюджету та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Встановлено, що комунальне підприємство уклало з товариством-підрядником ряд договорів щодо проведення будівельних робіт з реконструкції гімназії у Голосіївському районі міста Києва з прибудовою будівель і споруд.

З метою заволодіння бюджетними коштами підозрювані внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт, завдавши збитки столичного бюджету на суму понад 885 тисяч гривень.

За місцем роботи фігурантів вилучено тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Київська міська прокуратура