На Миколаївщині чоловік застрелив трьох людей, а потім вчинив самогубство

Ввечері 9 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканця смт Арбузинка про те, що на території сусіднього будинку чути постріли.

На місце події невідкладно прибули керівництво главку поліції та спецпризначенці. Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік у ході сварки із знайомою здійснив постріли з вогнепальної зброї в бік жінки, її матері та її співмешканця. Усі троє загинули на місці події.

Після скоєного зловмисник застрелився.

Нині тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз.

За вказаним фактом розпочато розслідування кримінального провадження розпочатого за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Поліція встановлює всі обставини події.

Поліція Миколаївської області