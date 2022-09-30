Поліцейські затримали чернівчанина за вимагання 6000 доларів

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Зловмисник погрожував своїй жертві розголошенням відомостей щодо її особистого життя. За клопотанням слідчих ГУНП в Чернівецькій області суд узяв затриманого під варту. За вимагання коштів в умовах воєнного стану чернівчанину загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітники поліції Чернівецької області отримали звернення про вимагання шляхом погроз 6000 доларів США. З’ясовуючи обставини правопорушення, поліцейські встановили, що 60-річний чернівчанин вимагає вказану суму коштів за нерозголошення відомостей особистого характеру.

поліцейські затримали чернівчанина за вимагання 6000 доларів сша

Співробітники Слідчого управління ГУНП за силової підтримки роти поліції особливого призначення задокументували злочин і затримали чоловіка під час передачі частини грошей у розмірі 20 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, та звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовільнив клопотання поліцейських і арештував чоловіка з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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