Поліцейські затримали чернівчанина за вимагання 6000 доларів

Зловмисник погрожував своїй жертві розголошенням відомостей щодо її особистого життя. За клопотанням слідчих ГУНП в Чернівецькій області суд узяв затриманого під варту. За вимагання коштів в умовах воєнного стану чернівчанину загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Співробітники поліції Чернівецької області отримали звернення про вимагання шляхом погроз 6000 доларів США. З’ясовуючи обставини правопорушення, поліцейські встановили, що 60-річний чернівчанин вимагає вказану суму коштів за нерозголошення відомостей особистого характеру.

Співробітники Слідчого управління ГУНП за силової підтримки роти поліції особливого призначення задокументували злочин і затримали чоловіка під час передачі частини грошей у розмірі 20 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, та звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовільнив клопотання поліцейських і арештував чоловіка з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області