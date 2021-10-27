На Мукачівщині раніше судимий обікрав помешкання пенсіонерів

Оперативники встановили, що крадіжку грошей від подружжя пенсіонерів скоїв раніше судимий мешканець Хустщини. За скоєне зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Слідчі Мукачівського районного відділення поліції завершили досудове розслідування у справі щодо крадіжки грошей з будинку пенсіонерів.

Подія трапилася 5 жовтня у селі Ракошино. До поліції зателефонував сам 74-річний потерпілий і повідомив, що викрали 7 тисяч гривень.

Поліцейські ретельно опрацювали місце події та вже в ході слідства з’ясували, що до злочину може бути причетний чоловік, який напередодні заходив на подвір‘я пенсіонерів. Правоохоронці з’ясували на якій автівці пересувається фігурант та одразу ж орієнтували на пошуки всі наряди поліції.

Невдовзі 31-річного зловмисника, жителя села Білки Хустського району, відшукали та вилучили у нього частину викрадених грошових коштів.

Відомо, що зловмисник під приводом купівлі металобрухту зайшов до дворогосподарства потерпілих, після потрапив до будинку, де і вчинив крадіжку. Фігурант вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Слідство наразі завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі скерували для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 6 років позбівлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області