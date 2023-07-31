В Одесі правоохоронці виявили та перекрили роботу кількох шахрайських кол-центрів

Припинили діяльність двох кол-центрів співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Одеській області. Представляючись працівниками різних фінансових установ, у людей випитували конференційну інформацію щодо їх банківських карток та рахунків, і щойно отримавши від довірливих громадян необхідну інформації, списували з їхніх рахунків гроші.

В рамках розпочатого провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях двох кол-центрів, звідки вилучили понад 50 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, обладнання SIP-телефонії та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Слідчі дії тривають. Призначено низку експертиз. Наразі правоохоронці збирають докази для притягненні винних до відповідальності.

Протидія шахрайству триває. Правоохоронці припинятимуть будь-які шахрайські схеми, спрямовані на заволодіння майном громадян.

ГУ Національної поліції в Одеській області