1,5 млн. доларів збитків державі – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому директору ДП «Укрхімтрансаміак» повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід.

Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду, діючого на той час, тарифу за надання послуг.

Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату – винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП «Укрхімтрансаміак» на користь російського підприємства, яке було реально виконано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.

Київська міська прокуратура