₴1,5 тысячи за эвакуацию: «Укрзализныця» уволила проводников за вымогательство денег

Это первый подтвержденный и раскрытый случай вымогательства на эвакуационных рейсах.

Силами внутренней службы безопасности «Укрзализныци» на получении от беженцев платы за проезд поймали двоих проводников.

Об этом сообщили на официальной странице «Укрзализныци» в Facebook. Также детали в своем Telegram-канале раскрыл и. о. главы правления «УЗ» Александр Камышин.

«Двух проводников незамедлительно уволят за попытку взять деньги с пассажиров за проезд эвакуационным рейсом до Перемышля. Материалы подадим в правоохранительные структуры с просьбой квалифицировать как мародерство во время войны», — сообщили в «УЗ», подчеркнув, что эти двое не должны порочить честь и достоинство тысяч железнодорожников, работающих 10 дней без выходных и эвакуировавших уже 1,6 млн детей и женщин.

Камышин рассказал, что эти двое проводников (Равнистов К. Е. и Песчанский И. М.) пытались получить от беженцев оплату в размере 1,5 тысячи гривен за проезд бесплатным эвакуационным поездом Одесса — Перемышль.

«Это первый подтвержденный и раскрытый [случай]. Я знаю железнодорожников — это единичные случаи, но они бросают тень на всех героев, которые вывозят людей из-под обстрелов», — прокомментировал он.

Камышин призвал украинцев не пытаться уехать, заплатив проводнику, и заверил, что «УЗ» сможет вывезти всех желающих и уже это делает.

«На конец каждого дня мы даем достаточно дополнительных рейсов, чтобы на ключевых эвакуационных вокзалах практически не оставалось пассажиров на ночь», — убеждает он.

Он призвал не соблазнять железнодорожников и подчеркнул, что не деньги мотивируют их для непрерывной работы последние 1,5 недели.

О подтвержденных случаях получения взяточничества просят сообщать по телефону 0 800 503 111 и через чат-бот УЗ в любом мессенджере. Нужна подробная информация — о городе, дате отправления, номере поезда и вагона, городе следования. // УНИАН