₴1,9 млн. субсидій втрачено через службову недбалість – підозрюють експосадовця КМДА

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури ексдиректору Департаменту соціальної політики Київської міської ради (КМДА) повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, за час опалювального сезону 2017-2018 років постачальником тепла та гарячої води невикористано кошти субсидії, виділені Департаментом соцполітики для відшкодування витрат населення на оплату цих послуг. Вказане підтверджено висновками ревізії Державної аудиторської служби України.

Встановлено, що після завершення вказаного опалюваного сезону підприємством-теплопостачальником було змінено юридичну адресу та розпочато процедуру банкрутства. Також господарським судом його затверджено в реєстрі кредиторів.

При цьому колишній директор Департаменту соцполітики не вжив всіх заходів, спрямованих на стягнення з товариства-боржника суми заборгованості у судовому або позасудовому порядку. Таким чином було неможливо стягнути 1,9 млн грн сплаченої субсидії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури