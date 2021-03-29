Збут наркотиків на ₴1,7 млн. – на Тернопільщині судитимуть організовану групу з 7 осіб

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників організованої групи за фактами використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, організації або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів, схиляння до вживання наркотичних засобів, а також втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 304 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2020 років організована група займалася незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів за допомогою одного з месенджерів та шляхом так званих «закладок». До протиправної діяльності був втягнутий неповнолітній.

У ході досудового розслідування задокументовано факти систематичного збуту наркотичних засобів та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, на загальну суму понад 1,7 млн грн.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури