₴1 млн. збитків на облаштуванні укриттів – повідомлено про підозру трьом посадовцям Шевченківської РДА у Києві

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику та двом заступникам Управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з даними слідства, Управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 навчальних закладах Шевченківського району вартістю понад 3,7 млн гривень.

Незважаючи на те, що переможець тендеру запропонував ціни значно вище ринкових, Управління освіти уклало з ним договір, що призвело до безпідставного перерахування коштів зі столичного бюджету на суму понад 1 млн гривень.

Слідство у кримінальному провадженні триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та ССП Шевченківського УП ГУНП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура