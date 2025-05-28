10-річна дитина загинула унаслідок підпалу: матір та її співмешканця засудили до 9 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Берегівської окружної прокуратури матір і її співмешканця засудили до 9 років ув’язнення за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 10-річному хлопчику, що призвело до смерті, і залишення в небезпеці (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 135 КК України).

Подія сталася в травні минулого року у с. Серне Берегівського району, де проживала сім’я. До правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію дитини із термічними опіками 80% поверхні тіла. Медики намагалися врятувати хлопчика, однак закілька днів він помер у медзакладі.

У суді прокуратура довела, що до інциденту причетна матір хлопчика та її співмешканець. Між ними та дитиною трапилась суперечка, під час якої жінка облила сина легкозаймистою рідиною, а чоловік – підпалив одяг на ньому. При цьому дорослі не намагалися допомогти потерпілому, залишивши його у безпорадному стані.

Крім того, обвинувачені намагались приховати свою причетність до того, що трапилося. Тому на початку переконували, що дитина випадково підпалила себе через необережне поводження з вогнем. У суді свою вину визнали лише частково. Набрання вироком законної сили очікується. До цього часу матір загиблого перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, а її співмешканець – під вартою без можливості внести заставу.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури