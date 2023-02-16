Порушення природоохоронного законодавства на Канівському водосховищі – проведено ряд обшуків у кримінальному провадженні

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння землями водного фонду, створення штучних гідроспоруд, будівництва в межах прибережної захисної смуги Канівського водосховища капітальних об’єктів, порушення правил екологічної безпеки (ст. 236, ч. 2 ст. 239-2, ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, на березі Канівського водосховища на Київщині здійснюється незаконний видобуток корисних копалин для створення штучного намиву та облаштування території біля комплексу відпочинку. На ній знаходиться земснаряд для видобутку піску.

Слідчі Нацполіції спільно із екоінспекцією столичного регіону провели огляд і з’ясували, що у такий спосіб без спеціального дозволу було збільшено берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку.

Згідно із проведеною в рамках досудового розслідування екологічною експертизою, розмір збитків, заподіяних державі внаслідок незаконного проведення днопоглиблювальних робіт – намиву піщаної суміші, становить понад 12 млн 548 грн.

В рамках розслідування кримінального провадження було проведено ряд обшуків за місцем проживання директора ТОВ та за місцем здійснення господарської діяльності. Їх проведення обумовлено тим, що на запити правоохоронних органів не було надано запитуваних документів.

Вилучено один комп’ютер з бухгалтерською документацією щодо діяльності ТОВ. Документи, речі та цінності, що не стосуються предмету кримінального провадження не вилучались.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України. Збираються всі докази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Офіс Генпрокурора