У Львові водій «Порше» розбив чотири авто і побив двох поліцейських (відео)

У Львові троє осіб спричинили конфлікт. Один з них — водій “Порше” справив потребу на автомобіль превентивної поліції.

Про це інформує “Варта1”.

Хлопці вчинили бійку, у результаті якої двоє правоохоронці перебувають у лікарні.

Вони розбіглися, водій “Порше” втікаючи від поліції центром міста, зіткнувся з трьома авто.

Він заїхав на вулицю Стрийську, 78 та вдав, що був тут і раніше на своїй автівці. Під час цього він зіткнувся з поліцейською машиною “Рапід”, пошкодив її передню частину.

Чоловіка повезли на обстеження щодо алкосп’яніння, так як він відмовився пройти обстеження на місці. Опісля, його повезуть у лікарню, він був агресивний і розбив голову.

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На місці працювали слідчі, патрульні, Нацгвардія та медики.