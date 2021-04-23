У Львові водій «Порше» розбив чотири авто і побив двох поліцейських (відео)
У Львові троє осіб спричинили конфлікт. Один з них — водій “Порше” справив потребу на автомобіль превентивної поліції.
Про це інформує “Варта1”.
Хлопці вчинили бійку, у результаті якої двоє правоохоронці перебувають у лікарні.
Вони розбіглися, водій “Порше” втікаючи від поліції центром міста, зіткнувся з трьома авто.
Він заїхав на вулицю Стрийську, 78 та вдав, що був тут і раніше на своїй автівці. Під час цього він зіткнувся з поліцейською машиною “Рапід”, пошкодив її передню частину.
Чоловіка повезли на обстеження щодо алкосп’яніння, так як він відмовився пройти обстеження на місці. Опісля, його повезуть у лікарню, він був агресивний і розбив голову.
На місці працювали слідчі, патрульні, Нацгвардія та медики.