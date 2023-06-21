На Житомирщині поліцейські затримали п’яного молодика, який жорстоко побив двох чоловіків

19 червня після півночі до поліції надійшло повідомлення про бійку в одному із сіл Вільшанської громади. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №5 (Чуднів) Житомирського райуправління.

Зі слів 22-річного місцевого жителя, якого застали на місці, він здійснив напад на двох невідомих, які нібито чіплялися до дівчини.

Однак така інформація не підтвердилась. Натомість поліцейські з’ясували, що чоловік був напідпитку. Помітивши на вулиці автомобіль, зупинив його та безпричинно почав завдавати удари спочатку водію, а надалі й пасажиру.

Конфлікт переріс у криваву бійку, під час якої потерпілі отримали тілесні ушкодження. У 60-річного водія медики діагностували чисельні травми обличчя. А 53-річного пасажира без свідомості доставили до Житомирської обласної лікарні, де медики провели оперативне втручання. Його стан розцінюють як тяжкий.

Причетного до травмування потерпілих поліцейські затримали. Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області