Жителя Львівщині підозрюють у розбещенні 19-ти дітей

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На Львівщині 63-річного чоловіка з Жовкви Миколу Думича підозрюють у 19 випадках насильства та розбещення. Його затримали у березні цього року. Звинуваченому загрожує довічне ув’язнення.

Про це пише Zaxid.net.

За даними видання, у квартирі чоловіка знайшли щоденник, в якому він записував імена та прізвища усіх дітей, яких він запрошував до себе додому. Вперше у розбещенні дітей Миколу Думича запідозрили ще у 90-х роках. Але тоді офіційно нічого так і не довели. Наразі підозрюваний перебуває у СІЗО.

Інформацію про те, що чоловіка зловили на «гарячому» у березні, Тvoemisto.tv підтвердили джерела в обласній прокуратурі.

Слідчі з’ясували, що за останні два роки підозрюваний був причетний до 19 епізодів з розбещення або сексуального насильства стосовно неповнолітніх. Йдеться про розбещення, сексуальне насильство, зберігання дитячої порнографії, примушування до вступу в статевий зв’язок, зґвалтування.

Чоловіка будуть судити одразу за п’ятьма статтями ККУ: 156, 153, 301.1, 154, 152.

«Викрити фігуранта вдалося завдяки зверненню до поліції батька хлопчика, друг якого став жертвою цієї особи. Правоохоронці встановили стеження за підозрюваним і зловили його на «гарячому» ще у березні. Дитині шкоди не було завдано.

Перший епізод зафіксований з осені 2019 року. Затриманого звинувачують у наступних статтях: ч. 2 ст. 156 – дев’ять епізодів, ч. 6 ст. 153 – чотири епізоди, ч.1 ст. 301.1 – один епізод, ч.1 ст.154 – один епізод, ч.6 ст. 152 – три епізоди. Дії він вчиняв стосовно неповнолітніх і хлопців, і дівчат віком від 8 до 13 років», – розповіли у прокуратурі.

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. // Діло