10 років проведе за ґратами винуватець смертельної ДТП

Суд виніс вирок жителю Тульчинщини, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння та втік з місця аварії, покинувши потерпілого.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась у березні минулого року на в’їзді у село Суворовське Тульчинської громади. На місці події поліцейські знайшли уламки автомобіля, причетного до ДТП, внаслідок якої загинув 24-річний місцевий житель. Встановивши марку легковика, правоохоронці почали перевіряти власників таких транспортних засобів на території обслуговування. Згодом водія розшукали та затримали у цьому ж селі – він переховувався у будинку родичів. Фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння, рівень алкоголю у його крові становив 1.75 проміле. Свій автомобіль зловмисник заховав за 5 кілометрів від місця ДТП у тому ж селі, поблизу одного із місцевих адміністративних приміщень.

На підставі зібраних слідчими поліції доказів суд першої інстанції визнав 31-річного жителя Тульчинського району винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні та підтримання публічного обвинувачення здійснювала прокуратура Вінницької області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області