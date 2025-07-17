10 років ув’язнення отримав мешканець Павлограда, який убив і забетонував матір

Щоб приховати злочин, 58-річний чоловік залив тіло жінки бетонною сумішшю та скинув у свердловину.

29 квітня до поліції звернулася місцева мешканка, яка занепокоїлася тим, що її літня сусідка вже кілька днів не виходить на зв’язок.

Під час огляду території поруч із будинком потерпілої поліцейські виявили свіжі сліди земельних робіт біля свердловини. До пошуків було залучено кінологів Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс». Після обстеження території, під шаром бетону на дні свердловини, було знайдено тіло пенсіонерки.

Наступного дня, 30 квітня, зловмиснику оголосили підозру за ч.1 ст.115 КК України — умисне вбивство.

10 липня суд визнав його винним і призначив покарання — 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції