10 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав співробітник СБУ, якого викрили на хабарі в $60 000

Співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого НАБУ викрило на хабарі в 60 тисяч доларів, засудили до 10 років позбавлення волі.

Вирок ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Віри Михайленко, Тимура Хамзіна та Сергія Мойсака.

У співробітника СБУ також конфіскували криптовалюту на суму понад 58 тисяч доларів, що перебуває на різних мультивалютних криптогаманцях.

Його також позбавили військового звання «полковник» та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Щербаковского затримали в липні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення рф.

За даними слідства, 60 тисяч доларів він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на Сході України, а також не перешкоджання у веденні бізнесу з видобутку криптовалюти.

Отримавши пропозицію про сплату за вилучений товар, власник техніки одразу звернувся із відповідною заявою до НАБУ.

На сьогодні до Щербаковського застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн грн. // Центр протидії корупції