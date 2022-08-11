10 років за ґратами проведе житель Вараша за вбивство знайомої

За підтримання публічного овбинувачення Вараськорю окружною прокуратурою Кузнецовський міський суд визнав винним 41-річного жителя Вараша в умисному вбивстві своє знайомої (ч. 1 ст. 115 КК України).

В ході судового розгляду прокурором доведено, що в квітні цього року в квартирі жительки Вараша між нею та знайомим виник конфлікт, в ході якого чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, наніс 49-річній жінці три удари ножем в ділянку шиї, а за тим ще один в обличчя. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Чоловік у суді свою вину визнав повністю. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Також судом прийнято рішення про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди, завданої потерпілій у справі, на суму 600 000 гривень.

Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури