На Дніпропетровщині чоловіка затримано на передачі хабара поліцейському

Тисячу доларів США разово та щомісячну «винагороду» за невтручання у діяльність обіцяв один із підприємців заступникові начальника поліції Кривого Рогу.

Зловмисника правоохоронці затримали в момент передачі неправомірної вигоди.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся заступник начальника Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області. Майор поліції повідомив про факт пропозиції неправомірної вигоди одним із місцевих мешканців.

41-річний чоловік запропонував поліцейському тисячу доларів США, з подальшими щомісячними «виплатами», за безперешкодну реалізацію баштанових культур у невідведених для торгівлі місцях на території Кривого Рогу та Криворізького району.

За матеріалами внутрішньої безпеки військова прокуратура Південного регіону України розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Матеріали передано за підслідністю до слідчого управління поліції Дніпропетровщини.

Зловмисника затримали у службовому кабінеті поліцейського відразу після передачі ним першої частини від обіцяної суми – 14 тисяч гривень. Кошти вилучено.

Готується оголошення підозри фігурантові та затримання його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За підкуп службової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України