На кордоні виявили чоловіків, які намагались втекти від призову на гумових човнах

Працівники Державного бюро розслідувань, на виконання Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та спільних з Держприкордонслужбою нормативних-правових актів продовжують системну роботу у пунктах пропуску з метою зменшення корупційних ризиків під час пропускних операцій та проведення фільтраційних заходів громадян РФ, що перетинають державний кордон

З початку березня співробітники ДБР, діючи спільно з прикордонниками, вже недопустили незаконний перетин кордону 1109 особами — чоловіками категорії 18-60 років, виїзд яких тимчасово обмежений.

Так, 16 березня працівники ДБР спільно з прикордонниками та Нацполіцією виявили двох українських громадян, які намагались незаконно переправитись до Молдови на гумовому човні. Таким чином вони хотіли уникнути законного призову на військову службу.

Чоловіки звернулись до громадянина Молдови, який мав переправити їх через Дністер. Останній оцінив свої послуги у 14 тисяч доларів США. Громадянина Молдови затримано, а кошти вилучено.

Стосовно українців складено адміністративні протоколи. Після після завершення досудових дій їх буде передано Могилів-Подільський РТЦК та СП для забезпечення призову на військову службу.

Слідчими ДБР розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Тривають слідчі дії.

ДБР