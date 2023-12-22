Російські хакери використовують ситуацію з «Київстар», розсилаючи листи зі шкідливим софтом

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Хакери продовжують використовувати проблеми, які хвилюють тисячі українців, для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Цього разу фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксували масове розсилання електронних листів з тематикою «заборгованості за договором Київстар» і вкладенням у вигляді архіву «Заборгованість абонента.zip».

На електронні пошти українців приходили листи щодо «Заборгованості за договором Київстар», які містили вкладення у вигляді архіву «Заборгованість абонента.zip» з додатками у вигляді вкладених захищених паролем RAR-архівів.

Крім того, в CERT-UA зафіксовано розповсюдження листів за темою «Запит СБУ» та вкладенням у вигляді архіву «Документи.zip». Він містить захищений паролем RAR-архів «Запит.rar» з виконуваним файлом «Запит.exe». Відкриття архіву та запуск файлу, як і в попередньому випадку, призводять до ураження програмою віддаленого доступу  RemcosRAT.

Фахівці CERT-UA зазначають, що крім типового для UAC-0050 розміщення серверів управління RemcosRAT на технічному майданчику малайзійського хостинг-провайдера Shinjiru, їх також розміщено в межах автономної системи AS44477.

Фахівці урядової команди реагування вкотре рекомендують фільтрувати на рівні поштових шлюзів електронні листи з додатками, що захищені паролями (як архіви, так і документи).

Більше деталей про інцидент – на сайті CERT-UA: https://cert.gov.ua/article/6276824

Це не перша подібна атака угруповання UAC-0050. Нещодавно кіберзловмисники здійснювали розсилання листів щодо «судових претензій» і «заборгованості». Об’єктом атаки стали користувачі з України та Польщі.

Група UAC-0050 також намагалася викрадати дані, маскуючись під  МЗС України.

Також робила шкідливі розсилання нібито від СБУ: https://cert.gov.ua/article/6276351

Печерського суду: https://cert.gov.ua/article/3931296

Укртелекому: https://cert.gov.ua/article/3804703

Минулого року також були зафіксовані розсилання електронних листів зі шкідливим вкладенням начебто від імені ДСНС, пресслужби Генштабу ЗСУ, СБУ, від імені Держспецзв’язку і навіть від CERT-UA. Тож вкотре наголошуємо: будьте обережними та дбайте про власну безпеку в кіберпросторі.

Держспецзв’язку

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