Завершено розслідування щодо правоохоронців з Дніпра, які відібрали у місцевих мешканців криптовалюту

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудове розслідування щодо трьох правоохоронців з Дніпра, які намагались контролювати місцевий бізнес з криптовалютних фінансових операцій.

Під час виконання своїх службових обов’язків, зловмисники встановлювали комерсантів, які займались операціями з криптою. Вони влаштовували фіктивні обшуки та погрозами змушували їх перераховувати кошти на спеціальні рахунки, а також вимагали регулярну данину за безперешкодну роботу бізнесу.

В одному із задокументованих епізодів, «правоохоронці» затримали місцевого мешканця та почали погрожувати кримінальною відповідальністю за криптовалютний бізнес.

Чоловіка відвезли у відділок, де в нього забрали наявну при ньому готівку та змусили перерахувати на рахунок вимагачів майже 9 тисяч американських доларів. Загалом у цієї людини зловмисники відібрали понад 377 тисяч гривень.

В іншому випадку правоохоронці вдерлися до квартири та за надуманими підставами почали вимагати гроші у хазяїна помешкання та його знайомого.

Вони побили чоловіків та погрожували притягнути знайомого хазяїна квартири до кримінальної відповідальності за надуманими фактами. В результаті їм вдалося вибити з потерпілих переказ у криптовалюті на загальну суму 180 тисяч гривень.

Правоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

ДБР