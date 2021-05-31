В Киеве неадекватный пенсионер напал с ножом на девушку

Девушке помогли прохожие, а нападавшего схватила полиция

В Киеве пожилой мужчина напал на девушку среди бела дня. Он подошел к ней с ножом и, угрожая, схватил за волосы. За девушку вступились прохожие.

Об этом сообщает ХК в Telegram.

Это произошло в Голосеевском районе столицы. По информации, нападение увидел водитель автобуса, стоящего на остановке, он выбежал на помощь девушке.

«Мужчина выбил из рук нож (порезавшись при этом) и вместе с неравнодушными прохожими задержал деда. Затем неадеквата арестовала полиция. Им он рассказывал что-то про Зеленского и Тимошенко, а потом вообще заявил, что хочет взять девушку в заложники«, – пишут в Сети.

Как позже рассказали «Сегодня» в полиции Киева, мужчина стоит на учете и имеет проблемы с психическим здоровьем.

После того, как его задержала полиция родственники принесли соответствующие документы. На место вызвали медиков и доставили мужчину в спецбольницу.

А благодаря действиям мужчины-водителя, который обезвредил неадеквата, девушка не пострадала, хотя и испытала шок от внезапного нападения. // Сегодня