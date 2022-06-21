Службову особу приватного підприємства судитимуть за шкоду громаді столиці на ₴13,3 млн.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом зловживання повноваженнями службовою особою приватного підприємства, що спричинило майнову шкоду територіальній громаді столиці на суму 13,3 млн гривень (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з приватних підприємств протягом 2013 року уклав низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого в одному з центральних районів міста Києва.

У подальшому, керівник товариства умисно не уклав договір оренди земельної ділянки площею понад 2 га, з власником в особі Київської міської ради, а користувався нею безоплатно.

Вказаними діями директор підприємства завдав майнової шкоди територіальній громаді столиці у вигляді несплати орендної плати за землю за час фактичного користування нею.

Сума спричинених збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи та становить 13,3 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до суду для розгляду по суті.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура