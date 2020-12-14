Радомишльська поліція затримала підозрюваного у вбивстві 42-річного чоловіка

12 грудня на подвір’ї одного з приватних будинків у с. Старій Буді було виявлено тіло жителя сусіднього села. Смерть чоловіка настала внаслідок нанесення смертельної травми. Поліцейські затримали 60-річного місцевого жителя, якого обґрунтовано запідозрили у причетності до вбивства. Триває досудове розслідування.

Повідомлення про виявлення жителями села тіла загиблого надійшло до поліції близько 16:00. На місці події працювали слідчо-оперативні група ГУНП області та Радомишльського відділення поліції.

Під час зовнішнього огляду тіла правоохоронці виявили на голові чоловіка сліди травмування, відтак його направили для проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські з’ясували, що загиблий – 42-річний житель сусіднього села.

Встановлено, що 11 грудня чоловік гостював у 60-річного місцевого жителя, вони разом вживали спритне. Уночі між чоловіками виник конфлікт. У ході з’ясування стосунків господар вдарив гостя по голові. Потому він витягнув тіло чоловіка у двір та покинув там.

Поліцейські вилучили з місця події низку речових доказів та затримали господаря будинку у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Триває подальше досудове розслідування. Законодавством умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. // Житомирські новини