До 5 років 6 місяців ув’язнення засуджено військовослужбовця на Донеччині за непокору під час війни

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав військовослужбовця ЗС України винним у непокорі (ч. 4 ст. 402 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у червні 2022 року військовий відкрито відмовився виконати законний письмовий наказ прямого начальника щодо вибуття у район виконання завдань на території Донецької області.

До набрання вироком законної сили військовий тримається під вартою на гауптвахті.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил