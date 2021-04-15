Жителя Роменщини судитимуть за вбивство рідного брата

Недригайлівським відділом Роменської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного жителя Роменщини, який позбавив життя свого брата.

Встановлено, що подія сталась 25 лютого 2021 року в с. Ракова Січ Роменського району. У вечірній час потерпілий повернувся з риболовлі, вдома його мати разом з молодшим братом розпивали спиртні напої. Чоловік наказав їм припинити пиячити та почистити рибу.

Повернувшись додому через дві години, він побачив, що застілля продовжується. На цьому ґрунті в нього виникла суперечка з братом, під час якої молодший, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ударив старшого ножем у грудну клітину. Від отриманої травми 37-річний чоловік помер на місці події.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Сумська обласна прокуратура