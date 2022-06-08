Россиянка пристегнула «возлюбленного» наручниками к автомобилю и сожгла заживо

Задержана жительница Алтайского края, которая пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК.

«По данным следствия, вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками», — говорится в релизе.

Убийство удалось быстро раскрыть, задержав 41-летнюю жительницу Рубцовска, отмечает СУСК.