На Дніпропетровщині знешкодили корупційну схему, яку організувала посадовиця МСЕК

За сприяння в отриманні пацієнтами групи інвалідності, останні повинні були надати фігурантці 500 доларів за кожну довідку.

Викрили «схему» протиправної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Криворізького районного управління обласної поліції. Встановлено, що службовиця обласного центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на членів МСЕК, отримувала від хворих неправомірну вигоду за розв’язання певних питань. Щоб безперешкодно отримати довідки, а надалі звернутися з ними для встановлення групи інвалідності, хворі пацієнти мали сплатити 500 доларів за кожну.

4 січня на підставі зібраних доказів фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі проводяться подальші процесуальні дії для встановлення кола можливо причетних до правопорушення осіб і притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України