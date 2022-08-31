На Хмельниччині члени ОЗГ обдурили клієнтів майже на мільйон гривень

У лютому 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими та кримінальною поліцією області викрили шахрайську схему.

Зловмисники займалися обміном автівок на кращі за невеличку доплату, проте фактично надавали потерпілим автомобілі з підробленими документами та в незадовільному технічному стані.

Клієнти не мали можливості повернути автомобілі або кошти. Автівки, одержані від потерпілих для обміну, фігуранти легалізовували шляхом переоформлення на підконтрольних осіб. Потерпілим завдано шкоди на майже мільйон гривень.

На початку року в ході санкціонованих обшуків на території Хмельницької та Вінницької областей було вилучено автомобілі потерпілих, фіктивні договори купівлі-продажу, «чорнові» записи, бланки, печатки, автомобільні номери, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 1,2 млн грн.

Сьогодні, 31 серпня, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно шести фігурантів. Особи обвинувачуються за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст.190 (шахрайство) та ч. 3,4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України