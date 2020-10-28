На Тернопільщині судитимуть зловмисників, які вимагали у підприємця 75 000 доларів

На лаві підсудних опинилися двоє жителів Тернопільщини та уродженець Грузії. Усім трьом оголошено підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування було встановлено: один з вимагачів — родич потерпілого. У чоловіків був спільний бізнес, але за деякий час вони припинили співпрацю. Проте справа напарника розвивалася і приносила доходи, і це не давало спокою 61-річному тернополянину. Зловмисник вирішив, що колишній партнер зобов’язаний з ним поділитися, навіть придумав історію про неповернений борг.

У спільники порушник взяв двох своїх знайомих – 56-річного жителя Тернопільського району та 41-річного уродженця Грузії. Злочинне тріо не давало спокою підприємцю: телефонували, призначали зустрічі, погрожували розправою та пошкодженням майна. Врешті потерпілий не витримав і звернувся до правоохоронців.

Спецоперацію із затримання зловмисників провели поліцейські спільно зі співробітниками управління служби безпеки Тернопільщини. Вимагачів, котрим потерпілий передав частину коштів, затримали в одному з барів у Тернополі.

Усім трьом оголошено підозру за ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області