ДБР заблокувало контрабандну схему імпорту товарів через Одеську митницю

Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва викрили протиправну схему ухилення від сплати податків під час імпорту товарів через Одеську митницю, що дозволило уникнути багатомільйонних збитків для державного бюджету.

Оперативні працівники ДБР отримали інформацію про внесення комерсантом неправдивих даних у митну декларацію. Імпортер оформлював вантаж на митному посту «Одеса-Порт».

Під час огляду товарів співробітники Бюро встановили, що для ухилення від сплати податків бізнесмен підміняв номенклатуру товарів.

Наразі стосовно декларанта складено протокол про порушення митних правил (ст. 483 Митного кодексу України). Товар на 2 млн грн вилучено, на комерсанта «чекає» штраф на аналогічну суму.

За попередніми даними, дії зловмисника могли призвести до несплати обов’язкових платежів у розмірі 0,5 млн гривень.

Працівники ДБР провели огляди ще 8 контейнерів цього імпортера, які готувались до митного оформлення в Одеському порту. За оперативною інформацією, декларант мав наміри також розмитнити їх за протиправною схемою.

Завдяки оперативності працівників ДБР товари у цих 8 контейнерах були належно оформлені. Імпортер сплатив весь обсяг митних платежів на суму 4,5 млн гривень, які планував «зекономити» на шкоду держбюджету.

Триває досудове розслідування щодо працівників митниці ймовірно задіяних у корупційній схемі.

ДБР