Фінансистка військової частини протизаконно нараховувала «бойові» своїм підлеглим

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, яка на момент вчинення злочину дислокувалася на Дніпропетровщині. Посадовиця допомагала підлеглим незаконно отримували бойові виплати.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Посадовиця підготувала наказ, згідно з яким майже увесь особовий склад фінансово-економічної служби відряджався на Схід України для виконання бойових завдань у складі одного з оперативно-тактичних угруповань.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери у бойові відрядження не їздили, а лише регулярно отримували за це доплати.

Впродовж шести місяців шість працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали понад 700 тис. гривень доплат.

У межах досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

Фінансистка обвинувачується у розтраті чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, у великих розмірах та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР