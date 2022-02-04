У наданні хабаря прикордоннику обвинувачують громадянку РФ

Прокурори Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області за результатами спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянки Російської Федерації, якій інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі.

За даними слідства, у березні 2018 року 52-річна жінка разом зі знайомим прибули до пункту пропуску «Танюшівка» зі сторони РФ.

Маючи намір швидко та без перешкод отримати чоловіком відмітку про перетин кордону, не в’їжджаючи на територію України, жінка надала особі державного органу неправомірну вигоду. Вона вклала до власного паспорту грошові кошти та залишила на столі посадовця.

Прикордонник від хабаря відмовився та повідомив про цей факт правоохоронні органи.

В рамках досудового розслідування у листопаді 2019 року підозрювану оголошено в розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції № 1 Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(За матеріалами Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури)